Moradores de Itabuna afetados por enchentes cobram auxílio-aluguel

Cerca de 100 moradores de Itabuna, no sul da Bahia, interditaram um trecho da BR-415 nesta terça-feira (28), em protesto pelo auxílio-aluguel que estava sendo fornecido pela Prefeitura até dezembro do ano passado devido às enchentes que ocorreram em 2021.

Desde então, o auxílio estava suspenso. Segunda a Prefeitura, a lei anterior previa a bolsa apenas até o dia 31 de dezembro de 2022. No entanto, o prefeito Augusto Castro (PSD) recebeu um grupo de famílias desabrigadas que aguardam os imóveis nesta tarde, o que deu fim ao protesto.

No encontro, o gestor confirmou que já encaminhou Projeto de Lei para a Câmara de Vereadores, em caráter de urgência, para manutenção do auxílio aluguel às famílias beneficiárias e se comprometeu em elevar o valor de R$ 485 para R$ 500.

O prefeito também afirmou que as famílias não terão perdas financeiras, pois será paga a parcela retroativa referente ao mês de janeiro do corrente ano que preencham os requisitos constantes do Art. 1º do Projeto de Lei nº 011/2023. A Lei anterior contemplou o pagamento do auxílio aluguel durante 12 meses.

Essas famílias serão contempladas com novos imóveis que serão construídos em parceria com os governos federal e estadual cujo processo já está em andamento. O recurso financeiro só pode ser liberado após aprovação do projeto de lei pela Câmara Municipal.