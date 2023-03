Moradores de Paripe são obrigados a deixar casas invadidas por lama

O fim de semana chuvoso passou, mas deixou prejuízos para moradores de bairros como Paripe, em Salvador. Lá, uma casa localizada na Rua Salomé foi atingida por um deslizamento de terra que, segundo a Defesa Civil (Codesal), foi “advindo de cota superior da encosta, atingindo o imóvel do requerente, causando danos materiais e instabilidade e condenando o imóvel, com perda de móveis e utensílios”.

À reportagem o pintor Antônio Carlos Vitório de Jesus, de 51 anos, mais conhecido como Zé, contou que a perda foi total: de documentos a móveis. “Não restou nada, que não deu tempo de a gente pegar. Tá tudo soterrado. Só tô com a identidade no bolso e a carteira de trabalho”, disse ele, que tinha construído a casa 24 anos atrás. “Estou desempregado, sou um pai de família e não tenho como começar de novo”, lamentou-se.

O ocorrido, durante a manhã de sábado (25), poderia ter sido ainda pior. “Se fosse à noite, matava a gente”, enfatizou Zé, que mora com a esposa e o filho. “Eles foram pra igreja, e eu resolvi sair. Acho que foi Deus me alertando algo. Chegaram dois amigos correndo e me chamando: ‘Seu Zé, corra!’”, relembrou o pintor. “Quando eu cheguei aqui, quase desmaio. Não desmaiei porque sou forte. Mudei de cor e de feição.”

Nesta segunda-feira (27), a lama ainda tomava conta do imóvel. De fora, era possível ver o sofá e a geladeira da família danificados. “Aqui na rua, foram quatro caçambas de lama que saíram. Dentro da minha residência, tem ainda, mais ou menos, [capacidade para encher] duas ou três caçambas”, estimou Zé. A Codesal aponta como causa provável da ocorrência o desague pluvial de grande intensidade na via superior, a 1ª travessa Sérgio Olivaes.

Ainda de acordo com o órgão, foram feitos encaminhamentos: à Sedur, para a demolição total do imóvel; à Limpurb, para a limpeza da área e aposição de lonas plásticas; à Seman, para a construção de camaleão na referida travessa, crista da encosta e avaliação de árvores com risco de tombamento; e à Seinfra/Sucop, para estudos de intervenções no local. Além disso, os moradores foram encaminhados ao cadastramento no auxílio social.

Nascida e criada na Rua Salomé, a ajudante de produção Jacicleide Silva, 40, que vive num imóvel aos fundos do de Antônio Carlos, relatou que, apesar de os períodos chuvosos sempre trazerem preocupação aos moradores, nunca tinha chegado a esse nível. “Caiu parte do banheiro, e o barro tá encostado sobre a parede”, descreveu ela, que nem sequer pode entrar em casa, devido ao risco de desabamento.

“Tô na casa da minha filha, sendo bem assistida, mas quero voltar pra o meu canto”, desabafou Jacicleide. “Eu lutei e, até a sexta-feira [24], eu agradecia a Deus por ter uma casa, e hoje, desempregada e nessa situação, não sei se posso falar a mesma coisa”, desabafou, às lágrimas, a mulher.

Em Cajazeiras VI, uma enchente invadiu os imóveis de Daiane Rodrigues, 35, e de alguns vizinhos seus. “Eu perdi tudo: geladeira, fogão, guarda-roupa, sofá... As roupas dos meus filhos estão em cima de uma cama molhada que, se jogar fora, a gente dorme no chão”, retratou a dona de casa, que se diz revoltada. “Perdi o que eu já não tinha, porque vivo de benefícios.”

Balanço

Conforme a Defesa Civil, a normal climatológica para março, ou seja, a média histórica, é 147,3 milímetros. Mas, até agora, choveu 28% desse valor, 41,8mm, indica a estação pluviométrica de referência em Ondina. Em alguns bairros, porém, as precipitações já estão acima da média histórica. Quanto às principais ocorrências registradas, a maior parte foram ameaças de desabamento (407) e de deslizamento (399).

Maiores acumulados (até 27/03 - atualizado às 9h30):

Rio Sena: 343,8 mm;

Fazenda Coutos: 310,8 mm;

Valéria: 289,9 mm;

Periperi: 258,6 mm.

Principais ocorrências (até 27/03 - atualizado às 9h30):

Ameaça de desabamento: 407;

Ameaça de deslizamento: 399;

Avaliação de imóvel: 218;

Orientação técnica: 136;

Deslizamento de terra: 129.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real pelo site codesal.salvador.ba.gov.br/index.php/boletins.