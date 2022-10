Moradores de Petrópolis prejudicados por chuva receberão auxílio

As famílias atingidas pela chuva de granizo da última terça-feira (4), em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, vão receber um auxílio de R$ 2 mil, em parcela única, para o pagamento das despesas com telhas e telhados quebrados pelo granizo.

O auxílio foi anunciado nesta quinta-feira (6) pelo prefeito Rubens Bomtempo. “Foi um fenômeno climático que tomou conta de Pedro do Rio. Foi assustador. São dezenas de famílias que tiveram um prejuízo inesperado com essa chuva de granizo. Um prejuízo com telhas, telhados e com tudo que foi molhado pela água da chuva, como colchões e móveis. Essas famílias têm pressa”, disse o prefeito.

A partir desta sexta-feira (7), a Secretaria de Assistência Social estará com uma base montada na administração regional de Pedro do Rio, cadastrando, junto à Secretaria de Defesa Civil, os moradores das casas atingidas pela chuva de granizo. O cadastramento será realizado até domingo (9). A previsão é que o pagamento seja feito já na próxima terça-feira (11).

Assistência

A Secretaria de Defesa Civil colocou lonas nos telhados que foram danificados. E a Secretaria de Assistência Social atendeu as famílias com colchonetes, mantas, kits de higiene e água, de acordo com as necessidades de cada caso.