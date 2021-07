Moradores de Salvador vão pagar meia entrada em equipamentos da prefeitura

Moradores de Salvador vão poder pagar meia entrada em quatro equipamentos culturais da prefeitura da cidade: Casa do Carnaval da Bahia, na Praça da Sé; espaços Carybé de Artes e Pierre Verger da Fotografia Baiana, nos fortes São Diogo e Santa Maria, respectivamente, e Casa do Rio Vermelho - Memorial Jorge Amado e Zélia Gattai, no Rio Vermelho. A iniciativa é realizada através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Para pagar a meia, é preciso apresentar comprovante de residência com o nome do beneficiado e um documento com foto. A promoção não se aplica à meia que já é cobrada para estudantes, idosos e outros beneficiados.

Outra novidade com a flexibilização da fase verde é a mudança no valor do ingresso para acessar a Casa do Carnaval, que agora custa R$20 (inteira) e R$10 (meia) – antes, o valor da inteira era R$30.Também soma a esse pacote de ações a gratuidade no espaço às quartas-feiras, seguindo a medida praticada na Casa do Rio Vermelho e espaços Pierre Verger e Carybé.

A ideia é incluir os moradores de Salvador na vida cultural da cidade, especialmente nesse momento de pandemia. “Nossa intenção é aumentar o fluxo turístico interno, estimulando a circulação de pessoas em nossa cidade e, consequentemente, melhorar o índice do setor na capital soteropolitana,” destacou o secretário Fábio Mota.

Todos os equipamentos continuam seguindo protocolos para evitar disseminação da covid-19.

Rio Vermelho

A Casa do Rio Vermelho – Memorial Jorge Amado e Zélia Gattai funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, com ingressos a R$20 e R$10 (meia) e gratuidade às quartas. No local, é necessário manter distanciamento de 1,5m na fila e durante toda a visita. Só podem acessar a bilheteria quatro pessoas da mesma família ou uma pessoa por vez.

A lotação máxima é de 21 pessoas no espaço e a permanência no museu será de até uma hora. É obrigatório o uso da máscara cobrindo o nariz e a boca durante toda a visita e aferição de temperatura na entrada. Está proibido o consumo de alimentos e bebidas durante toda a permanência no local. As visitas guiadas e o agendamento de visitas para grupos estão suspensos temporariamente.

Espaços

Os Espaços Pierre Verger da Fotografia Baiana (Forte Santa Maria) e Carybé de Artes (Forte São Diogo) funcionam de quarta a segunda-feira, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$20 e R$10 (meia), com direito à visitação de ambos os espaços, e há gratuidade nas quartas-feiras.

No local, as pessoas devem manter o distanciamento de 1,5m na fila e durante toda a visita. Só podem acessar a bilheteria quatro pessoas da mesma família ou uma pessoa por vez. A lotação máxima é de 12 pessoas no espaço, com permanência máxima de uma hora em cada museu.

Também será obrigatório o uso da máscara cobrindo o nariz e a boca durante toda a visita e aferição de temperatura antes do acesso à bilheteria. Está proibido o consumo de alimentos e bebidas durante toda a permanência no local. As visitas guiadas e o agendamento de visitas para grupos estão suspensos temporariamente.

Casa do Carnaval

A Casa do Carnaval funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, com ingressos a R$20 e R$10 (meia) e gratuidade nas quartas-feiras. Será necessário manter o distanciamento de 1,5m na fila e durante toda a visita. A bilheteria só será acessada por quatro pessoas da mesma família ou uma pessoa por vez. A lotação máxima é de 30 pessoas no espaço e a permanência máxima no museu é de uma hora.

Será obrigatório uso da máscara cobrindo o nariz e a boca durante toda a visita e aferição de temperatura antes do acesso à bilheteria. Está proibido o consumo de alimentos e bebidas durante toda a permanência no local. As visitas guiadas e o agendamento de visitas para grupos também estão suspensos temporariamente.