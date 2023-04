Moradores denunciam envenenamento de gatos no bairro de Canabrava

Moradores do bairro de Canabrava, em Salvador, têm denunciados caso de envenenamento dos gatos que vivem no condomínio Chácara São Bernardo. Vizinhos estariam dando comida com veneno para se livrar dos animais.

Segundo os tutores do animais, os casos de envenenamento começaram em 2020 e, desde então, 20 animais já foram mortos. As informações da TV Bahia.

No grupo do Whatsapp dos condôminos, já ocorreram discussões sobre os animais. Em áudio, um dos moradores chegou a ameaçar os gatos. "Eu não posso ser penalizado por quem tem seus animais e não cuida, né? Então vou arrumar duas bolinhas (de veneno), deixar aqui em cima no fogão e, se eles comerem, infelizmente, cada um que se resolva", disse.

De acordo com a Polícia Civil foram realizados dois registros que estão sendo apurados. Ainda não há informações sobre autoria.