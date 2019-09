Moradores do Calafate recebem geomantas e mais de 90 serviços públicos

Quando os primeiros moradores foram viver no Calafate, comunidade da Fazenda Grande do Retiro, as encostas já eram uma preocupação. E a medida que o bairro cresceu o problema foi ficando pior. Os deslizamentos de terra provocados pelas chuvas fortes na cidade tiravam o sono de quem vivia perto dos barrancos, por isso, a comunidade comemorou a entrega feita pela prefeitura de duas novas geomantas, neste sábado (28).

Segundo os moradores, as cortinas de concreto vão dar mais sossego e segurança e, o mais importante, trazer alívio na hora de dormir. Além desses equipamentos, a comunidade recebeu serviços como poda de árvores, limpeza de vias e bueiros, operação tapa buraco e melhoria de iluminação pública. As ações fazem parte do projeto ‘Tô na Área - pra deixar tudo massa’, da prefeitura.

A dona de casa Elisângela Nascimento, 46 anos, avaliou como positiva a iniciativa que começou em agosto e está na 10ª edição. “É importante que os governantes olhem para as comunidades. A gente precisa de muitos serviços da prefeitura, então, que bom que limparam as ruas, taparam os buracos e fizeram as encostas. A gente vai poder dormir mais tranquilo. A prefeitura está fazendo o trabalho dela e isso é ótimo”, afirmou.

Tapar buracos foi uma das ações desenvolvidas (Foto: Gil Santos/ CORREIO)

O projeto ‘Tô na Área - pra deixar tudo massa’ leva ações integradas para as comunidades de Salvador, em articulação com as diversas secretarias como forma de aproximar a gestão pública e a população. Ele sempre é realizado no fim de semana. A entrega das geomantas do Calafate foi feita pelo prefeito ACM Neto e pelo vice-prefeito Bruno Reis.

Neto destacou que a comunidade é uma das regiões que mais sofrerem durante o período de chuvas por causa da geografia do terreno, acidentado e com muitos barrancos. Ele afirmou que desde o início da gestão foram construídas mais de 300 geomantas e contenções de encostas.

“A gente sabe a dor, o sofrimento e a angústia de quem mora no pé ou no topo de uma encosta. A preocupação e a aflição, principalmente, no período das chuvas e dos deslizamentos de terra. Nessa região em especial o índice pluviométrico é um dos maiores da cidade e a topografia não ajuda, por isso, o Calafate é uma das regiões que a gente olha com maior atenção e prioridade nessas intervenções de proteção das encostas”, afirmou.

ACM Neto assina ordem de serviço para obras da Avenida Barros Reis (Foto: Gil Santos/ CORREIO)

O ponto de encontro das equipes para início dos trabalhos foi a Rua Direta do Bom Juá, em frente à estação do metrô Bom Juá. De lá, partiu o mutirão de serviços até o Calafate, em um percurso de 3 km em que árvores foram podadas, buracos tapados, entulhos recolhidos, iluminação substituída e obras vistoriadas, como a reforma do CMEI Yolanda Pires. No total, a comunidade recebeu 94 ações de intervenção.

Recapeamento

Durante o evento, o prefeito assinou a ordem de serviço para o recapeamento da Avenida Barros Reis. A estimativa é de que as obras comecem na próxima semana. A ação faz parte de um programa de recuperação asfáltica nas principais vias de tráfego da cidade anunciado neste sábado pelo prefeito. O investimento será de R$ 40 milhões.

O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, contou como funciona a logística das ações do Tô na Área e afirmou que existe uma satisfação em fazer a entrega desses serviços.

“O pessoal vem durante a semana, define o trajeto e as ações que precisam ser desenvolvidas, como quais ruas precisam ter buracos tapados ou que precisam substituir a iluminação, por exemplo. Trazemos todos os serviços, vistoriamos obras em curso, inauguramos outras e damos ordem de serviços para novas obras. É gratificante de mais ver a cidade se transformar em um canteiro de obras. Em nenhum momento da história de Salvador a gente viu tanta obra juntas em todos os lugares”, afirmou.

Bruno Reis conta sobre as ações densenvolvidas pela prefeitura (Foto: Gil Santos/ CORREIO)

Lançado em agosto deste ano, o principal intuito do “Tô na Área” é reforçar as ações de descentralização da administração municipal. O projeto tem sido realizado aos sábados e, eventualmente, aos domingos e contempla a prestação de serviços como limpeza, iluminação, saúde e educação, e também a realização de obras, em articulação com as diversas secretarias e órgãos municipais.