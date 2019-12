Moradores do Santo Antônio realizam Trilha de Presépios

Resgatando o espírito do Natal, o bairro do Santo Antônio Além do Carmo está promovendo desde a úlitma segunda (23) a Trilha dos Presépios. O projeto é assinado pelo fotógrafo e artista plástico Mário Edson e vai funcionar até o dia 6 de janeiro, quando se celebra o tradicional Dia de Reis, em que se recorda a visita dos magos do oriente ao recém-nascido Menino Jesus.

A trilha é gratuita e o roteiro inclui a Igreja do Boqueirão, o ME Ateliê da Fotografia e mais 12 casas residenciais sinalizadas com banners nas fachadas, todas preparadas para receberem visitação. As pessoas que fizerem a trilha poderão entrar na casa de alguns moradores do bairro e conferir os presépios montados. O passeio começa na rua Direita de Santo Antônio, passa pela rua dos Adobes e finaliza na rua dos Ossos.