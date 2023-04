Moradores recebem 248 unidades habitacionais em Feira de Santana

Moradores se reuniram para assistir a entrega do Residencial Campo Belo - Habitar do Sertão, em Feira de Santana, no Centro-Norte do estado, nesta sexta-feira (28). Foram entregues 248 unidades habitacionais através do programa do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida, em parceria com o Governo do Estado.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) chegou ao local por volta das 10h, foi recebido por moradores e cumprimentou apoiadores. Ele comemorou a retomada do programa pela União e destacou a importância da ação para as famílias.

“Hoje temos a felicidade de entregar 248 chaves, e o pessoal está fazendo a instalação de luz e de água, que são por conta própria. Estamos vendo a possibilidade de investir também em área de lazer, como quadras, e parcerias com o Município, porque quando trazemos 250 famílias precisamos oferecer as condições de transporte, água, energia e segurança públicas”, afirmou.

O Minha Casa, Minha Vida foi criado em 2009, e extinto em 2020, quando foi substituído pelo Casa Verde e Amarela. Em fevereiro de 2023, o programa foi relançado através de uma medida provisória. A proposta é atender famílias com renda mensal de até R$ 8 mil, na zona urbana, e anual de até R$ 96 mil, na zona rural.

O residencial que foi entregue em Feira de Santana é formado por prédios de dois pavimentos e tem um parquinho, com balanço e escorregadeira. Um grupo de crianças aproveitou a cerimônia para inaugurar os brinquedos. Os moradores contaram que o projeto é de 2013, mas que as obras só iniciaram em 2022, e comemoram a entrega dos apartamentos.

Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Cidades, Jader Filho, participaram do evento. Jader contou que o Governo Federal vai entregar 145 mil unidades habitacionais, em 2023, sendo cerca de 7 mil delas na Bahia. O deputado federal Léo Prates (PDT) também participou da cerimônia. Ele faz parte da comissão mista que está analisando a medida provisória que trouxe de volta o Minha Casa, Minha Vida.

“A retomada de programas habitacionais é muito importante para a população, a medida provisória está em análise. A comissão vai trazer importantes novidades, como a possibilidade de retrofit, em Salvador, para fazer habitação popular nos prédios antigos que estão abandonados. Queremos que o Minha Casa, Minha Vida possibilite também melhorias habitacionais”, afirmou.