Moradores relatam tremores de terra no litoral e interior de São Paulo

Moradores da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e em cidades do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, relataram ter sentido um forte tremor de terra na manhã desta sexta-feira (16). O Instituto de Sismologia da USP notificou um abalo de magnitude 3,9 na região de Itariri (SP) às 8h11. Não há informações sobre estragos ou vítimas.

De acordo com o G1, há relatos de moradores de Itanhaém, Peruíbe, Miracatu e Registro, que sentiram os tremores.

Eliana Diniz mora em Peruíbe e disse ter sentido o tremor às 8h22. “Moro no conjunto habitacional da CDHU. Eu estava no quarto, senti tudo tremer e veio alerta no meu celular e no dos meus filhos”, explica sobre um comunicado enviado pelo Google ao aparelho.

"Eu pensei que era alguém me sacudindo, olhei para o lado e não tinha ninguém. Pensei que era um dos meus filhos sacudindo a cama para eu levantar, mas não tinha ninguém, daí que veio aquele frio de medo", acrescentou Eliana à reportagem.

Em Itanhaém, a escriturária Camila Watanabe Muniz, de 22 anos, também percebeu o abalo. “Senti minha mesa tremer e, até então, acreditei que fosse algum caminhão mais pesado passando na rua, então ignorei. Até que minha mãe entrou em contato comigo preocupada, perguntando se eu havia sentido o tremor, pois ela está em Iguape e sentiu um tremor mais forte”, conta.