Moradores sofrem com problemas de saúde provocados por fumaça no Arraial do Retiro

Moradores do Arraial do Retiro, em Salvador, vêm sofrendo, desde a segunda-feira (27), com um incêndio em áreas de vegetação no bairro. Além do forte e incessante odor, a fumaça decorrente das chamas tem provocado tosse e dificuldade para respirar. Isso tem afetado até o sono das pessoas, que, mesmo com suas casas fechadas, não conseguem impedir a entrada da fumaça.

O problema aflige fortemente aqueles que vivem no Loteamento Jardim Santa Bárbara, que, por não saberem quem pode ter causado o incêndio, preferiram conversar com a reportagem em anonimato. “Ninguém consegue dormir direito. Nem com o ar-condicionado, porque o cheiro entra de qualquer forma, até pelas serpentinas”, contou uma mulher.

“Fica assim, essa fumaça branca, que a gente não sabe o que é”, acrescentou ela. “Agora mesmo, eu tô indo pra emergência, levar minha filha, porque não tá dormindo; só tossindo, com muita secreção devido a essa fumaça toda que a gente tá respirando”, lamentou a moradora.

O Corpo de Bombeiros informou apenas, por meio de sua assessoria, que a ocorrência se trata de ‘incêndio em lixo’ e que uma viatura foi enviada ao local.

Idosa, outra residente confirmou que há descarte frequente de lixo e entulho sobre a vegetação. “Anos e anos, jogando entulho aqui. E aí vêm lixo e um monte de coisas velhas”, disse. “Tem dia que a gente não aguenta ficar de porta aberta. E agora, além da poeira, [tem] fumaça, porque eles ainda tocam fogo”, complementou ela, que está fazendo uso de antialérgico para conseguir dormir.

Ainda de acordo com a idosa, que vive no Loteamento Jardim Santa Bárbara há 31 anos, a prática foi se intensificando com o passar do tempo. “Eles começaram aos pouquinhos, à tarde e à noite. Agora, até de madrugada, estão jogando entulho aí”, relatou. Já o fogo ateado na vegetação é algo mais recente, há cerca de três meses. “Já teve outros [episódios], e os Bombeiros vieram apagar”, relembrou a mulher.

Moradores se queixam de descarte frequente de lixo e entulho em áreas no bairro (Foto: Marcos Felipe Soares/CORREIO)

Nuvem de fumaça

“Em casa, [familiares] já me pediram até pra sair, porque moro aqui em frente e já passei mal”, afirmou uma vizinha. Ela contou ainda que a situação se agrava ao cair da noite. “Eu sei que o Corpo de Bombeiros tem vindo, mas não tem resolvido, porque o fogo, de noite, pega de novo. E, quando dá de madrugada, que vai amanhecendo, fica isso aqui tudo nublado, de fumaça”, alertou ela.

Já outro morador falou que, desde o início do incêndio, vem tentando, sem sucesso, contatar a corporação. “Todo dia, de manhã, eu ligo pro Corpo de Bombeiros. [...] Já tem cinco dias. Eu tô até com vergonha”, confessou ele.

“De noite, quando o vento melhora, leva a fumaça pra lá. Mas, quando é 5h, que é a hora que meu filho pega o carro pra ir pro colégio, isso aqui fica tudo cheio de fumaça. Pra gente respirar, é horrível”, descreveu o homem, que disse se sentir aliviado pelo fato de as crianças não terem que passar o dia inteiro em contato com a fumaça.

“A gente tem que dar remédio pros meninos e inalação, porque meus filhos são asmáticos. [...] Eu agradeço a Deus quando eles vão para o colégio”, desabafou. Enquanto o problema não é resolvido, ele busca outras saídas para preservar sua saúde. “Hoje, eu saí cedo, às 6h, para o mercado, pra me livrar da fumaça”, revelou, com indignação.