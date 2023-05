Moraes também determinou apreensão de passaporte e armas de Bolsonaro

O ministro do STF Alexandre de Moraes também determinou a busca e apreensão do passaporte e armas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O celular do investigado também foi apreendido.

A intenção inicial era que os os itens fossem apreendidos nessa manhã, durante cumprimento dos mandados da operação que investiga possível fraude em cartões de vacinação, incluindo os de Bolsonaro e da filha, Laura.

As inserções de dados falsos sobre as vacinas teriam ocorrido entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, segundo a Polícia Federal.

A suspeita é que os certificados de vacinação foram adulterados para permitir a entrada nos Estados Unidos, no fim do ano passado.

O ex-presidente nega.

"No tocante à fraude, da minha parte, zero. As vezes em que eu viajei pelo mundo, uma vez para a Itália, se não me engano, eu até perguntei para a minha assessoria se era exigida a vacina; me disseram 'sim', então eu disse 'se é sim, eu não viajo'. Daí veio a resposta oficial, país europeu, talvez a Itália, que eu estava dispensado da vacina. O tratamento dispensado a chefes de estado é diferente do cidadão comum. Tudo é acertado antecipadamente e em minhas idas aos Estados Unidos, em nenhum momento foi exigido cartão vacinal", disse Jair Bolsonaro.