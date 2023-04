Moraes vota para que 100 denunciados por atos golpistas se tornem réus

O ministro Alexandre de Moraes votou nesta terça-feira (18) para que os denunciados por atos anti-democráticos no dia 8 de janeiro se tornem réus.

O julgamento começou 100 dias após os atos de vandalismo que depredaram a sede do STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Foram avaliados cerca de R$ 26,2 milhões em prejuízo. Os ministros têm até o dia 24 para inserirem votos no sistema eletrônico da Corte.

As denúncias foram oferecidas pela Procuradoria-Geral da República em dois inquéritos para identificar os autores e executores dos crimes. Cem denunciados estão presos.

De acordo com a PGR, os denunciados se associaram através das redes sociais com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Caso o voto de Moraes prevaleça, os denunciados responderão por crimes como:

associação criminosa armada;

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e

deterioração de patrimônio tombado.

Esse é o julgamento do STF com o maior número de denúncias analisadas simultaneamente pelos ministros.

A PGR já denunciou 1.390 pessoas por atos antidemocráticos, das quais 239 estão no núcleo dos executores, 1.150 no núcleo dos incitadores e uma pessoa no núcleo que investiga suposta omissão de agentes públicos.