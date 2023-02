Morar Melhor: 200 casas reformadas são entregues em Nova Brasília de Valéria

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) entregou nesta sexta-feira (10) 200 casas reformadas por meio do programa Morar Melhor para moradores da comunidade de Nova Brasília de Valéria, em Salvador. Esta é a segunda vez que o programa atua na localidade, alcançando a marca de 984 unidades habitacionais reformadas.

“Este é um trabalho sério e dedicado, que tem transformado a vida das pessoas. É um programa que surgiu após escutas populares durante nossas caminhadas pelos bairros da cidade. As pessoas pediam materiais de construção para fazer obras reformas nas suas casas. Foi daí que surgiu o Morar Melhor, que hoje é um sucesso em todos os sentidos, proporcionando aos cidadãos mudança de vida sem mudar de endereço”, salientou o prefeito da capital.

O limite de recursos empregados para as intervenções em cada habitação é de até R$ 7 mil. As intervenções são escolhidas em conjunto com cada beneficiado, e contemplam serviços como pintura, reboco, recuperação ou troca de telhado, troca de esquadrias de portas e janelas, além de instalações sanitárias.

Desde que o programa entrou em ação na capital baiana, em 2015, já entregou mais de 40 mil imóveis reformados, em 200 localidades. No início de 2023, o prefeito Bruno Reis anunciou que aumentará o valor das reformas do Morar Melhor para R$ 11 mil por residência, e que realizará a inscrição de mais 10 mil famílias no programa.