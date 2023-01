Morena Leite transforma sua casa em pousada em Trancoso

Casa Alma Ninho, em Trancoso (Alô Alô)

A chef Morena Leite acaba de abrir uma pousada em Trancoso: Alma Ninho é um imóvel próximo ao Quadrado – coração do povoado de Porto Seguro, no sul da Bahia. No lugar, além de se hospedar, o cliente pode se deliciar com as experiências gastronômicas e realizar eventos. A Alma Ninho possui seis suítes e vista de tirar o fôlego para as praias da região.

O lugar é a casa da própria Morena, que a utiliza como um laboratório gastronômico. Ela nasceu em São Paulo, foi criada no vilarejo e hoje comanda restaurantes e outros projetos nos dois locais.

A artista plástica Nadia Taquary (divulgação)

Entre Bahia e Nova York

Desde junho de 2021, Nadia Taquary tem dividido o tempo entre Nova York, nos Estados Unidos, e o Brasil. No momento, a baiana, uma das principais artistas plásticas de sua geração, está em Salvador, onde ficará até fevereiro, dedicando-se a um novo projeto. “Quando retornar [aos EUA], darei continuidade aos meus processos criativos com as pinturas, os Oriki e estudo da língua”, revelou ao Alô Alô Bahia. “Estar na Bahia é como retornar à mãe. É aqui que tudo se alinha, tudo se completa e transforma em alimento etéreo e de vivências potentes tão importantes em meus processos criativos e entendimentos fora daqui, em construções fora daqui. Saio cada vez mais consciente e fortalecida sempre que aqui piso”, declarou.

Coletiva Ivete Sangalo convocou uma coletiva de imprensa para a próxima quarta-feira. Ela vai, além do novo EP Chega Mais, apresentar a programação para o Carnaval 2023.

Destaque O Alô Alô Bahia registrou um forte crescimento em 2022, frente ao ano anterior, com um aumento de 118,45% de usuários, saltando de 2,26 milhões para 4,93 milhões. Já as visualizações de pági

na cresceram 132,65% neste período. Em relação à origem dos acessos ao site, os canais de aquisição que se destacaram foram a busca orgânica no Google, que cresceu 96%, e o Instagram, que aumentou 95%.

Expansão em Salvador A Eletromidia, empresa conhecida principalmente pelas mídias Out Of Home em elevadores de edifícios comerciais e residenciais, acaba de ganhar a concessão de mobiliário urbano em Salvador. A empresa ficará responsável, entre outros, pela instalação e manutenção de relógios eletrônicos de rua e abrigos de ônibus na capital baiana. O acordo inclui 200 relógios digitais, 25 conjuntos diretórios, com informações locais, 836 abrigos de ônibus - totalizando, nesse caso, 820 painéis publicitários, e 200 abrigos de táxi. Além disso, três mil lixeiras serão instaladas, assim como 500 bicicletários. A manutenção dessas peças ficará também a cargo da empresa.

Abre Alas

Os apaixonados por Carnaval ganharam um ótimo motivo para antecipar a folia em fevereiro. No dia 15, em plena quarta-feira pré-carnavalesca, a banda Fica Comigo vai comandar um grande baile em pleno circuito Barra-Ondina. Em sua versão ‘Abre Alas’, a festa Fica Comigo será realizada na Área Verde do Othon e contará com show completo de um convidado especial: Leo Santana.

O DJ americano Keith Bender (divulgação)

Solta o som, DJ

O DJ e produtor musical americano Keith Bender foi um dos destaques desta temporada de verão em Trancoso. A convite da Agência Haute, o artista tocou, no dia 31, na festa do Taipe. Performático em suas apresentações e único em seu estilo musical – no qual une eletrônica com reggae e outros ritmos mais suingados, o DJ está na ativa há quase uma década e é considerado um dos grandes nomes da cena no planeta, com passagens em clubes e projetos pela Europa, América e Ásia. “Brasil te amo!!! Acho que devo passar todos os Anos Novos aqui pelo resto da minha vida agora!!!”, declarou nas redes sociais.