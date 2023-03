Morre a cantora e compositora Sueli Costa

A cantora e compositora Sueli Costa, um dos grandes nomes da MPB, morreu neste sábado, 4, aos 79 anos no Rio de Janeiro. Ela teve canções de sua autoria regravadas e interpretadas por ícones da música, como Elis Regina Angela Ro Ro, Ney Matogrosso, Simone, entre outros. O velório acontece no cemitério São João Batista, no Rio. A causa da morte não foi divulgada.

Colaboradora de João Bosco, Gonzaguinha e Aldir Blanc, nos anos 1970, Sueli Costa nasceu em uma lar de músicos. A mãe pianista era, também, regente de um coral. Foi em casa, observando a família, que a menina aprendeu a treinar o ouvido e se tornou, primeiramente, uma ouvinte de diversos gêneros, como a Bossa Nova, popular na época.

No final dos anos 1960, a compositora conheceu Nara Leão, então voz do espetáculo Opinião, no Rio. Foi a primeira das muitas estrelas que teve contato, compondo, nos anos 1970, faixas icônicas da MPB, como Coração Ateu, interpretada por Maria Bethânia. Nos 50 anos de carreira, Sueli Costa deixa um legado na voz, no piano e na literatura musical, com 6 álbuns e diversos singles.