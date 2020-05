Morre a médica Maria Amélia Soares, uma das precursoras da homeopatia na Bahia

Morreu em Salvador, nesta quinta-feira (14), a médica homeopata Maria Amélia Soares da Cunha, 93. Uma das precursoras da homeopatia na Bahia, Amélia era formada pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e reconhecida nacionalmente por formar especialistas na sua área de atuação. Em nota, o Conselho Regional de Medicina Do Estado da Bahia (Cremeb-BA) lamentou o falecimento.

A Associação Médica Homeopática Brasileira (AMHB) também emitiu um comunicado lamentando a morte da Drª.

“Maria Amélia foi uma lutadora incansável em favor da arte de curar, inicialmente como farmacêutica e depois como médica. Seus estudos médicos foram incentivados por seu tio para poder dar continuidade aos trabalhos da família com a homeopatia. Fez jus ao nome da sua família com seu atendimento humanizado, difusão e ensino durante mais de 50 anos. Assim, com sentimento de agradecimento pelo seu trabalho, expressamos nossos sentimentos aos familiares, alunos, pacientes e amigos”, publicaram.

Nas redes sociais, a empresa Soares da Cunha Soluções Homeopáticas, fundada por ela, escreveu uma nota de pesar afirmando que Maria Amélia era motivo de orgulho para toda a família Soares da Cunha, que lamenta a sua partida. As farmácias do grupo estarão fechadas e as atividades somente serão retomadas na segunda-feira (18). O Conselho Regional de Farmácia da Bahia (CRF-BA) também endossou o sentimento de luto pela perda da médica, que teve a Farmácia como primeira formação.

O Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed) relembrou que a médica deu continuidade ao trabalho do pai, o também médico e farmacêutico Dr. Alfredo Soares da Cunha, considerado o introdutor da homeopatia na Bahia.

O sepultamento da médica aconteceu na tarde desta sexta-feira (15), às 15h, no Cemitério Campo Santo.