Morre Alvinho 'Barriga mole', torcedor-símbolo do Vitória

Álvaro Ribeiro dos Santos, o Alvinho 'Barriga mole', um dos torcedores símbolo do Esporte Clube Vitória, morreu neste domingo (25). Alvinho tinha 89 anos.

Ele era conhecido por andar ajoelhado pelo campo com uma imagem do Padre Cícero nos jogos do clube., pedindo pelo time.

O Vitória divulgou uma nota lamentando a morte do torcedor. "O Vitória lamenta, com profundo pesar, o falecimento do torcedor e ex-conselheiro, e se solidariza com os familiares e amigos de Alvinho “Barriga mole” neste momento de imensa tristeza. Descanse em paz".

Alvinho deixa viúva Marlene Santos e três filhos: Celso Ribeiro, Almerinda Ribeiro e Cátia Ribeiro

O velório será no Cemitério do Jardim da Saudade, na Capela H, a partir das 13h, e a cremação será às 16h30.