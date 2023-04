Morre, aos 24 anos, o cantor MC Biel Xcamoso

Por volta das 4h15 desta segunda-feira (10), um sinistro em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, vitimou fatalmente o cantor MC Biel Xcamoso, de 24 anos, que voltava de uma apresentação em Jaboatão dos Guararapes, na Reigão Metropolitana.

O ocorrido se deu após o veículo que MC Biel dirigia colidir com a fachada de um edifício. A morte foi confirmada ainda no local, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O OCORRIDO

As informações apontam que Biel voltava de uma apresentação na "Lounge Music", famosa casa de brega da Região Metropolitana do Recife, quando o veículo, o qual dirigia sozinho, colidiu com a fachada do Edifício Maria Leopoldina, no bairro de Boa Viagem.

Imagens das câmeras de segurança do prédio mostram que houve uma colisão seguida de um capotamento vertical do veículo, em razão da alta velocidade.

Autoridades chegaram ao local poucos segundos após o sinistro. O corpo do cantor foi encontrado ainda entre as ferragens do veículo, que foi removido do local por volta das 7h desta manhã.

QUEM É MC BIEL XCAMOSO?

Crescido no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife, Gabriel Farias de Oliveira (24) se apresentava como MC Biel Xcamoso, produtor e cantor que atuava na cena local do bregafunk há mais de 4 anos.

Ao longo de sua trajetória artística, Biel trabalhou com populares nomes do funk regional e nacional, em colaborações com Shevchenko e Elloco, MC 10G, MC Lucy e MC Pipokinha, sendo a maioria de suas produções feitas pelo DJ William, também popular na cena.

"Novidade nova: é o Biel Xcamoso" foi um dos bordões através dos quais o cantor se popularizou no cenário, além do forte apelo à dança em seus videoclipes.

MÚSICAS

"Aquele que faz gostoso", "Socadona" e "Tome na ppk" (2019), com a famosa letra "se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha", são alguns dos sucessos nos quais MC Biel Xcamoso esteve envolvido na produção e performance.

O QUE DIZEM AS AUTORIDADES?

Além da Polícia Científica, duas equipes de bombeiros, o SAMU e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados.

O perito Alcides Buarque, do Instituto Criminalístico, afirmou, em entrevista ao Bom Dia PE, que MC Biel foi fatalmente vitimado por um politraumatismo craniano, em razão do forte impacto na região encefálica:

"As avarias no veiculo são de intensidade gravíssima. A vítima apresenta politraumatismo, e o rosto estava completamente esfacelado. Ainda não é possível dizer se ele ingeriu bebida alcoólica. Os exames já foram solicitados", disse Alcides Buarque, perito da Polícia Científica.