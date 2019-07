Morre aos 41 anos César Mata Pires Filho, herdeiro da OAS

César Mata Pires Filho, herdeiro da OAS, morre em São Paulo (Foto: Reprodução/Veja)

Herdeiro do grupo OAS, o executivo César Mata Pires Filho, 41 anos, morreu nesta quinta-feira (25) em São Paulo.

Filho do maior acionista do grupo OAS, César Mata Pires, 67 anos, morto em 2017, o executivo estava internado desde o dia 8 de julho, quando sofreu um infarto durante depoimento na Justiça Federal de Curitiba, no Paraná

Cesar foi socorrido por funcionários da Justiça Federal e levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde de Curitiba. Ele ficou 17 dias internado.

César Mata Pires, o pai, morreu de infarto fulminante quando caminhava pelo bairro do Pacaembu, na capital paulista.

Cesar Mata Pires, morto em 2017, vítima de infarto fulminante (Foto: Reprodução)