Morre, aos 55 anos, o empresário Francisco Xavier

O empresário Francisco Xavier e a esposa Rosa Cerviño (foto/divulgação)

O empresário Francisco Xavier, 55, faleceu nessa quarta-feira, no Hospital Aliança, onde estava internado há 10 dias. Ao lado da esposa Rosa e com ajuda dos filhos Caio e Daniel, ele comandava a loja Quatro Estações, no Caminho das Árvores. O sepultamento será realizado amanhã, em horário e local a serem divulgados posteriormente.

Durante muitos anos, Francisco também promoveu uma das festas mais concorridas em celebração ao Senhor do Bonfim, a Bonfim Laje, que era realizada em uma casa na Ladeira da Lapinha, em Água de Meninos.