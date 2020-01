Morre aos 69 anos cantor e compositor Tunai, autor de 'Frisson'

O cantor e compositor Tunai morreu na manhã deste domingo, 26, em sua casa no Rio de Janeiro, informou a assessoria de imprensa do músico. O motivo ainda não foi confirmado, mas a família acredita que Tunai possa ter sido vítima de um infarto.

Nome importante da MPB, Tunai era irmão de João Bosco. Sua composição mais famosa foi Frisson, lançada em 1984. Além da carreira solo, que compreende 12 discos, Tunai foi gravado por artistas como Elis Regina (As Aparências Enganam, Agora Tá, Saudade do Brasil, Lembre-se), Fafá de Belém (Se Eu Disser) e Gal Costa (Olhos do Coração, Eternamente).

O velório do cantor e compositor será realizado nesta segunda-feira, 27, no Memorial do Carmo, na Zona Norte do Rio, a partir das 12h30. O corpo será cremado às 15h30.

No perfil oficial do artista, a família publicou a seguinte mensagem: "Este é um momento pelo qual não esperávamos passar. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, avô, irmão e amigo Tunai. Ele nos deixou na madrugada deste domingo (26) dormindo. Como não estava doente, acreditamos que foi uma parada cardíaca. Sempre ativo, estava tocando novos projetos, como a composição de uma nova música para um poema de Fernando Brant com a obra Guerra e Paz. Engenheiro de (quase) formação e artista por verdadeira vocação, deixa uma obra que faz parte das mais belas páginas da história da MPB. O velório será nesta segunda (27) no Memorial do Carmo, sala 7, a partir das 12h30. A cremação está marcada para as 15h30."