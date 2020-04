Morre aos 75 anos mãe Gilseth Obaterê, uma das mais antigas do Afonjá

Mãe Gilseth foi iniciada aos 7 anos de idade por Mãe Senhora

(Foto: Dadá Jaques)

O Ilê Axé Opô Afonjá perdeu nesta sexta-feira (10) uma de suas integrantes mais antigas. A ebômi Gilseth Obaterê, 75 anos, uma das mais antigas filhas de Xangô do terreiro, morreu esta manhã no Hospital Aristides Maltez. Ela passava por tratamento para um câncer no útero, que evoluiu para metástase, chegando a pulmão.

Mãe Gilseth foi inciada aos 7 anos de idade por Mãe Senhora, com quem aprendeu desde muito pequena os hábitos e costumes dos orixás e de suas vestes. Ela era também uma das mais antigas costureiras do Afonjá. Em entrevista ao CORREIO em 2008, mãe Gilseth falou sobre a prática com as vestes do terreiro.

“A roupa era quarada, botávamos no sol com bastante sabão. Hoje, ninguém tem mais tempo, usam água sanitária”, lembra. Ela não chegou a costurar para Mãe Senhora, mas era a responsável por preparar as vestes para diversas gerações do povo de santo.

Ainda não há informações sobre local e horário do sepultamento de mãe Gilseth.