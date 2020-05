Morre aos 88 anos Marcelo Duarte, primeiro vice-prefeito de Salvador

O ex-deputado Marcelo Ferreira Duarte Duarte morreu, aos 88 anos, na tarde desta quinta-feira (28), em Salvador. Primeiro político eleito por voto direto para o cargo de vice-prefeito de Salvador, ele esteve no cargo de 1986 até 1989, quando o prefeito era Mário Kertész.

Pai do secretário estadual Nestor Duarte, Marcelo estava internado em um hospital particular e se recuperava de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que sofreu no ano passado. Durante o tratamento, ele pegou uma pneumonia.

Marcelo Duarte, que foi filiado ao MDB e ao PSDB, foi perseguido durante a ditadura militar - ele teve o mandato de deputado estadual cassado pelo Ato Institucional Nº 5 (AI-5). Também chegou a ser preso durante o regime de 1964 e foi anistiado em 1979.

Ao site Metro1, Kertész lamentou o falecimento de Duarte e descreveu o amigo como “um democrata” e um homem “que cumpriu uma vida iluminada”. “Teve uma vida exemplar, um democrata, um professor de direito, um intelectual do maior valor. Político de vida limpa, deputado estadual cassado pelo golpe de 64, nunca abandonou a luta pela democracia (...). A Bahia perde muito. O Brasil perde muito. Sobretudo em momento como esses. Aos seus descendentes, ao meu querido amigo mais próximo, Nestorzinho, o meu abraço e solidariedade e a certeza de que Marcelo cumpriu uma vida iluminada. Meus sentimentos para essa querida família. Grande Marcelo Duarte”, lamentou.