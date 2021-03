Lauro Braga, irmão do cantor Roberto Carlos, faleceu no início da tarde desta quinta-feira (11), aos 89 anos, em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ)

Ele estava internado há quatro meses, por conta das consequências de uma meningite, além de ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento de Lauro. Roberto Carlos ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.