Morre, aos 91 anos, o lendário técnico de tênis Nick Bollettieri

Responsável pela formação de grandes tenistas como Venus e Serena Williams, Andre Agassi, Boris Becker, Monica Seles, Jim Courier, Maria Sharapova, Tommy Haas, Martina Hingis e Marcelo Ríos, o norte-americano Nick Bollettieri morreu, no domingo (4), aos 91 anos de idade, em sua casa, em Bradenton, na Flórida.



"Tantas memórias que não sei por onde começar", escreveu Tommy Haas, em suas redes sociais. "Nickiiiiii, foi assim que te chamei durante muito tempo. Obrigado pelo seu tempo, pelos seus conhecimentos, pelo seu empenho, pela sua experiência, pela vontade de partilhar os seus conhecimentos, pelo seu interesse pessoal em me guiar e em dar-me a melhor oportunidade para realizar os meus sonhos. Foi um sonhador, um ator, um pioneiro no nosso esporte. Verdadeiramente único".



Nick Bollettieri teve uma carreira amadora como tenista, mas foi como treinador que se tornou uma celebridade reconhecida em todo o mundo. Apontado como um revolucionário, capaz de tirar o melhor de cada jogador, sempre com muito bom humor e companheirismo.



Este estilo extrovertido foi mantido até o final da vida. Um exemplo pôde ser notado há algumas semanas, quando Bolletieri negou os boatos de sua morte. "O velho cachorro italiano está vivo e chutando", brincou no Instagram.



Filho de imigrantes, Bolletieri formou-se em Filosofia e estudou Direito, além de servir o Exército dos Estados Unidos, antes de começar a dar aulas de tênis em um hotel de Porto Rico. Assim que descobriu sua vocação, abriu a academia IMG, que o tornou famoso e na qual ajudou a colocar dezenas de atletas entre os melhores do mundo.