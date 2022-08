Morre baterista Louis Bear, da banda The Cross

Morreu o baterista Luis Fernando Mello, conhecido como Louis Bear, integrante do grupo The Cross. O anúncio foi feito, na noite desta sexta-feira (19), pelo vocalista da banda, Eduardo Slayer, no perfil oficial do conjunto.

"Em nome do The Cross, eu Eduardo Slayer, e meus companheiros Paulo Monteiro, Daniel Fauaze e Leandro Kastiphas, neste dia devastador nas nossas vidas, em que perdemos nosso baterista, irmão, amigo e produtor Louis", diz o texto.

Segundo o comunicado, Louis Bear estava tocando no momento em que passou mal e morreu. "Deixou este plano no dia de hoje fazendo o que mais gostava, tocando bateria. No momento, não temos palavras pra descrever o devastador sentimento de perda, mas ao mesmo tempo, só temos gratidão. Externamos todo nosso sentimento de amor, carinho e admiração a Louis e toda a sua família, a todos os músicos e bandas com quem ele deu a honra de oferecer seu talento em prol da arte", completa.

A causa da morte e informações sobre o sepultamento do músico não foram divulgadas.

The Cross, criada em Salvador na década de 90, é a primeira banda doom metal da América Latina. Louis Bear tocou também nas bandas Mystifier, Drearylands e Shadows.