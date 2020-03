Morre Cícero Mendonça de Alencar, ex-prefeito de Itarantim, aos 62 anos

Morreu neste sábado (7) o ex-prefeito da cidade de Itarantim, no Centro-Sul da Bahia, Cícero Mendonça de Alencar. O político, irmão do senador Otto Alencar (PSD-BA), tinha 62 anos e sofreu um infarto quando estava em Itapetinga, também no Centro-Sul da Bahia.

Cícero Alencar foi prefeito de Itarantim, cidade de 18 mil habitantes, entre os anos de 1993 e 1996. "O ex-prefeito deixa um legado de serviços públicos prestados à população itarantiense e uma vida marcada por sentimentos de amizade, muito trabalho e solidariedade com todos aqueles que com ele conviveram", disse o senador, em nota.

O corpo do ex-prefeito será trazido para Salvador. O sepultamento acontece neste domingo (8), no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, às 16h.