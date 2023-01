Morre Cindy Mendes, atriz do seriado 'Antônia' da Globo

Uma das estrelas da série Antônia, exibida na Globo em 2006, morreu neste domingo (8). Cindy Mendes fez parte do elenco junto com Leilah Moreno, Quelynah e Negra Li. As amigas da série usaram as redes sociais para lamentar a morte da artista. A causa ainda não foi revelada.

A trama de Antônia mostrava a luta de quatro mulheres negras da Vila Brasilândia, periferia de São Paulo, que tentavam viver de arte e do mundo da música. Lena, a personagem de Cindy, tentava emplacar como rapper.

Nas redes sociais, Leilah lamentou a partida rápida da colega de elenco. "Hoje a Cindy descansou, e o coração está apertado em dar esta notícia! Obrigada por ter feito parte de um projeto tão importante que representou meninas do Brasil todo. Sua rima, sua voz, sua interpretação está eternizada no cinema e em nosso coração", escreveu.

Negra Li publicou apenas a palavra "luto", enquanto a colega Quelynah escreveu emocionada a partida da amiga."Cindy, eu não tenho palavras pra me despedir. Eu só preciso dizer obrigada, irmã. Fizemos, sim, história, e você foi parte disso. Obrigada pelo seu talento. Você é de muita luz, sim! Agora vai brilhar no céu. Minha linda irmã. Você é e será sempre uma Antônia! Te amo", escreveu.