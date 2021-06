Morre Clarence Williams III, ator de Todo Mundo Odeia Cris, aos 81 anos

O ator Clarence Williams III, conhecido por papéis em produções como Todo Mundo Odeia o Chris e Twin Peaks, morreu na última sexta-feira (4), aos 81 anos. De acordo com informação dada pelo empresário de Williams à revista Variety, ele lutava contra um câncer de cólon.

Nascido em Nova York em 21 de agosto de 1939, Clarence Williams III se tornou conhecido em 1968, quando estrelou a série The Mod Squad, que ficou no ar até 1973. Depois disso, o ator costruiu uma carreira sólida no cinema, na TV e no teatro. Ele atuou como o agente do FBI Roger Hardy na série Twin Peaks, e ainda participou de produções como Todo Mundo Odeia o Chris, Empire e O Mordomo da Casa Branca.

Estreou no cinema com Purple Rain (1984), no qual interpretou o pai abusivo de Prince, creditado como Father. Também atuou em I'm Gonna Git You Sucka (1988), Prá Lá de Bagdá (1998), Jogo Duro (2000), O Gângster (2007) e O Mordomo da Casa Branca (2013).