Morre Cynara, do lendário Quarteto em Cy, aos 78 anos

Morreu nesta terça-feira (11), a cantora Cynara, do Quarteto Cy, grupo de vocal feminino mais antigo do Brasil formado com as irmãs Cyva, Cylene e Cybele em 1964. A cantora morreu de insuficiência respiratória no Rio de Janeiro. Cynara passou por uma cirurgia após quebrar o fêmur em uma queda na semana passada e estava internada no Prontocor da Tijuca, com pneumonia, lidando com complicações na recuperação do procedimento.

O grupo vocal Quarteto em Cy foi formado inicialmente por Cybele com as irmãs Cylene, Cynara e Cyva Ribeiro de Sá Leite, nascidas em Ibirataia (BA). Ainda jovens, as irmãs mudaram-se para o Rio Rio de Janeiro buscando fazer carreira na música. Conheceram Vinicius de Moraes, que sugeriu o nome do grupo e com quem chegou a se apresentar já no começo da carreira.

Com o apoio do escritor e compositor, elas gravaram o primeiro disco e começaram a fazer shows em 1964, em boates cariocas como a Bottle's, no Beco das Garrafas, com músicas do próprio Vinicius, Dorival Caymmi, Chico Buarque, Baden Powell e outros grandes compositores.

Em 1967, Cynara e Cybele se desligam do Quarteto Cy, atuando em dupla até o ano seguinte. No Festival Internacional da Canção (FIC), elas conquistaram o primeiro lugar ao interpretarem Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque, ganhando de Geraldo Vandré com a canção Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, hino contra a ditadura militar.

A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório. Cynara deixa três filhos, João, Irene e Francisco, quatro netos (Alice, Chiquinho, Tom e Vinícius) e duas irmãs em Cy (Cyva e Cilene). A irmã Cybele faleceu em 2014, vítima de uma isquemia pulmonar.

O grupo anunciou a perda em seu Instagram: