Morre em Salvador, aos 94 anos, o historiador Luís Henrique Dias Tavares

A Bahia e os amantes da história perderam, no final da manhã desta segunda-feira (22), um dos maiores intelectuais do estado. Aos 94 anos de idade, morreu o historiador Luís Henrique Dias Tavares, autor de um dos livros mais importantes sobre a História da Bahia - de título homônimo - e de uma vasta produção bibliográfica, no ramo da História e da ficção.

"Meu pai foi alguém que passou nessa vida e cumpriu tudo que fosse possível cumprir", disse, emocionado, o filho, também professor, Luís Guilherme Pontes Tavares.

Luís Henrique deixa três filhos - além de Luís Gulherme, também Milena e Cláudia - e a esposa, dona Laurita Pontes Tavares, com quem costumava passear pelas ruas do bairro da Graça, trajando bermuda e meias compridas. Além da família, ficam saudosos também historiadores desta geração e das próximas. Para o também historiador Milton Moura, professor do curso de História da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Luís Henrique é um exemplo.

"Em um tempo difícil como o nosso, nós devemos nos espeplhar em quem tem o que dizer. Ele foi fantástico! Para mim, ele é um exemplo para as atuais e futuras gerações de pesquisadores e historiadores", conta Moura. Ele lembra, com bom humor, que mesmo a baixa estatura física do historiador não o fazia passar despercebido onde quer que fosse.

"Ele era educado, respeitoso, delicado, convivia com todas as opiniões diferentes da dele. Ele era assim, de modesta estatura, mas quando ele chegava num lugar, todo mundo olhava para ele, porque naquele ser humano tão delicado, havia um conhecimento muito grande", conta.

Nascido em Nazare, no Recôncavo, em 25 de janeiro de 1926, Luís Henrique foi o grande defensor da tese da importância da Bahia na Independência do Brasil. Na Bahia, a Independência é celebrada numa data própria, 2 de julho, lembrando a guerra de 1823 considerada por Luís Henrique como uma verdadeira epopéia, da qual participaram tanto as elites como o povo baiano.

"Esse é o principal legado dele: ele acreditava que o processo de Independência da Bahia teve importância fundamental para a definição do que veio a ser o Brasil", explica Milton Moura, sem esquecer dos predicados de Luís Henrique enquanto pesquisador.

"Havia um conhecimento muito grande, ele examinava muito cudadosamente todas as fontes disponíveis. Ele nunca falava nada pela opnião dele apenas, ele examinava todas as fontes. Conhecida cada palavra de Braz do Amaral, ele conhecia tudo aquilo, ele fuçava tudo aquilo. Professor Luís Henrique, como Thales de Azevedo e outros que nos antecederam - era da mesma geração de Cid Teixeira, que está vivo - era aquele tipo de pessoa que falava e nos dava prazer de ouvir pela maneira de falar", completa.

Também professora da Ufba, a historiadora Lina Aras lembra com carinho do mestre - quem, para ela, exercia com maestria o exercício do ofício de historiador, de literato e um grande professor de gerações.

"O meu mestre Luis Henrique possuía a capacidade de além de orientar para o mister da profissão, era um grande orientador para a vida. Guardo em mim a riqueza do aprendizado vivenciado em sua companhia. A idade e o envelhecimento não foi um impedimento de continuar contribuindo para a formação de novos pesquisadores. A morte é um fato inexorável, fica a lembrança e o amor nutrido por uma pessoa muito especial", afirma, ao mesmo tempo em que lemanta a perda e se solidariza com a família.

"Nossa solidariedade a sua família em primeiro lugar, mas também ao grande número de pessoas que foram encantadas pela competência, gentileza e generosidade do mestre do Prof. Luis Henrique que hoje nos deixa", diz.

Em 2013, a última vez que o CORREIO conversou com o professor, ele lançou dois livros: Bahia, 1789 e Abdicação de Pedro I: Derrota e Absolutismo, ambos pela Edufba

Imortal

Entre as obras mais importantes do histriador está justamente História da Bahia, que encartada no CORREIO em formato de fascículos. A obra reúne informações sobre a formação do povo baiano, detalhes das povoações em cada região e as lutas contra o despotismo. Por esta e outras produções, inclusive de ficação, o historiador passou a ocupar, em 1968, uma das cadeiras da Academia de Letras da Bahia (ALB). Ele era o imortal ocupante da cadeira de número 1, cujo patrono é o Frei Vicente de Salvador.

Da Academia Brasileira de Letras (ABL), Luís Henrique recebeu, em 2006, o Prêmio de História e Ciências Sociais, pelo livro Independência do Brasil na Bahia. Aquela era a primeira edição do prêmio e, na ocasião, a comissão que o elegeu disse que o “experimentado historiador baiano Luís Henrique Dias Tavares realizou um cuidadoso e exaustivo levantamento de documentos em arquivos brasileiros e portugueses. Autor também de obras literárias, ele extraiu de suas fontes uma narrativa histórica sóbria, precisa e fluente. O cuidado com a documentação não impediu, no entanto, que injetasse paixão em sua história da independência da Bahia”.

A Associação Baiana de Imprensa (ABI) lamentou a orte de Luís Henrique. Em 2012, a organização condecorou o historiador com a medalha Ranulfo Oliveira.

Trajetória

Luís Henrique cursou Geografia e História, Bacharelado e Licenciatura, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal da Bahia (1948 – 1951). Recebeu o título de Doutor em História por concurso de Livre Docência, com defesa de Tese, prova escrita e oral. Era professor emérito da Ufba. A universidade lamentou a perda e se solidrizou com familiares, amigos e colegas.

Ele dirigiu o antigo Departamento de Ensino Superior e da Cultura e também foi diretor, entre 1959 e 1969, do Arquivo Público do Estado da Bahia (Apeb), quando este ainda ocupava um prédio na Rua Carlos Gomes, esquina com a Rua da Faísca. Em 2017, o historiador foi homenageado pelo Apeb com o lançamento da coletânea Capítulos de história da Bahia – Independência. A publicação, organizada pelas professoras Maria das Graças de Andrade Leal e Avanete Pereira Sousa foi dedicada a Luís Henrique.

"O professor Luís Henrique Dias Tavares é sem dúvida um dos maiores conhecedores da história da Bahia. Eu não conheço nenhuma publicação sobre nossa história tão completa, que inclusivee o jornal CORREIO publicou, encartada em fascículos", disse o presidente do conselho administrativo da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior.

Fez seu Pós-Doutorado na Universidade de Londres (1977 – 1978, 1982, 1984, 1986), com pesquisas em Arquivos (Foreign Office Record's), e Bibliotecas (British Library), ocasião em que escreveu o livro Comércio Proibido de Escravos.

Também recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), além de sócio da Academia Portuguesa de História e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Recebeu, da Academia Brasileira de Letras, prêmios literários por sua ficção quanto por sua produção acadêmica no campo da História. Em 2011, recebeu o título de Cavaleiro da Ordem do Dois de Julho, outorgado pelo Governo do Estado da Bahia.

O corpo do professor Luís Henrique será cremado na tarde desta segunda-feira (22), no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. Por conta da pandemia do coronavírus, não haverá velório.