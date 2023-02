Morre em Salvador idosa que ajudou a desarticular quadrilha no Rio de Janeiro

Morreu em Salvador Joana Zeferino da Paz, aos 97 anos, na última quarta-feira (22). Ela ficou conhecida como Dona Vitória e foi responsável por desvendar um esquema de o tráfico de drogas da Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, usando apenas uma câmera de filmar.

Ela vivia sob nova identidade e anonimato desde 2005, quando foi incluída no Programa de Proteção à Testemunha, segundo o jornal Extra. A história veio à tona com uma série de reportagens do jornal sobre a senhora, que fez um diário em vídeo da rotina de um ponto de venda de drogas na Ladeira dos Tabajaras.

Aos 80 anos, Joana da Paz gravou 8 fitas VHS com os traficantes em atividade e entregou à polícia. Com as imagens, foi possível desarticular a quadrilha, que contava com o apoio de policiais militares. A idosa resolveu fazer as gravações ao decidir processar o Estado por ter seu imóvel desvalorizado em virtude do crime organizado.

O repórter Fábio Gusmão, do jornal Extra, descobriu a história ao ir Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil (Cinpol) do Estado do Rio de Janeiro, onde buscava alguma notícia exclusiva. Ele investiu na história e passou meses acompanhando a idosa. A polícia investigou o caso e conseguiu mais de 30 mandados de prisão para os traficantes e policiais.