Morre empresário e produtor musical Antonio Wilson de Mello Uzeda

Morreu, na madrugada deste sábado, o empresário e produtor musical Antonio Wilson de Mello Uzeda, o Uzedinha, aos 57 anos.

Em sua produtora e selo musical, Plataforma de Lançamento, levou a cultura do Recôncavo Baiano para o mundo, com o grupo Samba Chula de São Braz. Ele também trabalhou com artistas como Samba de Nicinha, Dão, Átila Lima, Marcela Bellas e Raízes do Samba de Toco.

O produtor participou também da organização do primeiro Observatório do Carnaval de Salvador e coordenou o lançamento do primeiro site do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar).

Uzedinha estava internado na UTI do Hospital Cárdio Pulmonar com meningite bacteriana. O enterro acontecerá no domingo (21), às 10h, no Cemitério de Santo Amaro.

Veja nota enviada pelo Comcar, na íntegra:

É com grande pesar que o Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) informa o falecimento, na madrugada deste sábado (20.07), do empresário e produtor musical Antonio Wilson de Mello Uzeda (Uzedinha), aos 57 anos.

Empresário de vários artistas, Uzedinha demonstrava um olhar especial ao Samba de Roda e à Chula. Com sua produtora e selo musical, Plataforma de Lançamento, levou a cultura daquela região da Bahia para o mundo, com o grupo Samba Chula de São Braz. Ele também trabalhou com diversos artistas como: Samba de Nicinha, Dão, Átila Lima, Marcela Bellas e Raízes do Samba de Toco.

Este ano, o produtor musical participou da organização do primeiro Observatório do Carnaval de Salvador e coordenou o lançamento do primeiro site do Conselho. Uzeda também era conhecido pelo talento na gastronomia, contratado para realizar diversos almoços e jantares.

O enterro será realizado neste domingo (21.07), às 10h, no Cemitério de Santo Amaro.

