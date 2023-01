Faleceu neste domingo (1), em Belo Horizonte, o engenheiro Gabriel Andrade, co-fundador da Andrade Gutierrez. De acordo com informações da assessoria da empresa, a causa da morte foi Covid-19.



Gabriel Andrade era o último fundador vivo da empresa e deixa seis filhos, 19 netos, 20 bisnetos e um trineto. Natural de Arcos, região Centro-Oeste de Minas Gerais, ele fundou a Andrade Gutierrez ao lado do irmão Roberto Andrade e do amigo Flávio Gutierrez.





