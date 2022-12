Morre George Cohen, campeão do mundo com a Inglaterra em 1966

Lateral direito campeão do mundo com a Inglaterra em 1966, George Cohen morreu aos 83 anos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (23) pelo Fulham, clube no qual é ídolo. O clube londrino lamentou a perda em um publicação nas redes sociais.



"Todos no Fulham estão profundamente tristes ao saber da morte de um dos nossos maiores jogadores - e um cavalheiro - George Cohen", diz a nota.

George Cohen lived a fantastic life on and off the pitch.



Cohen foi titular em todos os jogos da seleção inglesa na conquista de seu único título mundial, vencido na própria Inglaterra. O troféu veio após uma vitória, por 4x2, sobre a Alemanha Oriental. O lateral direito tem 37 partidas pela equipe inglesa.Ele jogou durante toda a sua carreira no Fulham. Foram 459 partidas entre 1956 e 1969 e se aposentou do futebol por causa de uma lesão no joelho. O clube londrino inaugurou uma estátua em sua homenagem na frente do estádio Craven Cottage em 2016.Com a morte de Cohen, apenas dois titulares da conquista da Copa do Mundo de 1966 ainda estão vivos: Geoff Hurst, de 81 anos, autor de três gols na final, e Bobby Charlton, ídolo do Manchester United de 85 anos, sobrevivente de um acidente aéreo com a equipe e um dos maiores artilheiros dos clube e da seleção inglesa.