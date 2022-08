Morre idosa baleada durante caminhada na Barros Reis

Morreu na tarde desta terça-feira (2) Maria de Lourdes Alves dos Santos, 65 anos. A idosa foi atingida por bala perdida durante uma caminhada matinal na Avenida Barros Reis, durante uma operação entre policiais e homens armados na última segunda-feira (1°). A informação foi confirmada ao CORREIO pelo genro de dona Maria, Ricardo Corrêa.

"Ela teve duas paradas cardíacas. Uma foi pela manhã e outra agora de tarde, por volta das 16h30. Infelizmente ela não resistiu", disse Ricardo. O corpo de dona Maria foi encaminhado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) e, após perícia, será liberado para a família. "Ainda estamos sem saber o que faremos em relação ao enterro", completou o genro.

Maria de Lourdes chegou a passar por duas cirurgias após a internação. A primeira, para estancar a hemorragia na região do abdômen, onde recebeu o projétil da bala. A segunda, porque a artéria femoral teve um sangramento e precisou, também, para o sangramento. Os médicos haviam programado uma terceira cirurgia para reconstruir alguns órgãos que foram danificados, mas ela sofreu uma parada cardíaca, segundo a família. Pela manhã, o hospital não havia comunicado aos familiares se tinha retirado a bala do corpo de dona Maria de Lourdes durante alguma das cirurgias.

Bala Perdida

A idosa Maria de Lourdes Alves dos Santos, de 65 anos, fazia sua caminhada diária matinal, quando foi atingida por uma bala perdida. A situação ocorreu nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (1°).

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da Operação Gêmeos faziam rondas na BR-324 quando foram informados que dois homens em uma moto estavam assaltando na Avenida Barros Reis. Os policiais encontraram os suspeitos, que começaram a atirar contra os PMs. Houve troca de tiros e um dos homens foi baleado. O outro conseguiu fugir.

Houve nova perseguição e troca de tiros, resultando em mais um suspeito baleado. Os dois foram socorridos para o Hospital Ernesto Simões, onde as mortes foram constatadas. Dona Maria também foi levada para o hospital em estado grave.

A idosa estava com uma amiga e vizinha, que sempre a acompanhava nos exercícios físicos matinais. Ambas moram na localidade do Brongo, no IAPI. Após o ocorrido, essa amiga precisou ser atendida rapidamente por sofrer um mal-estar.