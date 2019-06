Morre jogador Michael Uchendu, campeão com a seleção sub-21

Uma das principais revelações do basquete brasileiro dos últimos anos, Michael Uchendu, 21 anos, morreu neste sábado (29) vítima de um acidente de jet-ski. De férias após temporada na Espanha, onde defendeu o La Coruña, Michael estava com amigos e familiares na represa do Cantareira, São Paulo, quando sofreu o acidente e se afogou. A informação foi confirmada por integrantes da Confederação Brasileira de Basketball.

Revelado por Bauru e filho de um ex-boxeador, Michael foi campeão do NBB pelos bauruenses em 2017, se destacou na seleção Sub-21 que foi campeã Sul-Americana na Argentina no ano passado e logo chamou a atenção de NBA e do basquete Europeu. O jogador estava no radar da seleção adulta e certamente faria parte do próximo ciclo olímpico do time nacional.

Em nota, o Bauru Basket manifestou profundo pesar pelo falecimento e disse que "o momento é de muita tristeza pela partida prematura de Maikão". Alem disso, falou que "o time se solidariza com todos os amigos e familiares do atleta neste difícil momento. O que fica é a alegria, a dedicação e os títulos que esse jogador tão promissor do basquete brasileiro conquistou".