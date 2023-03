Morre José Carlos Pitangueira, ex-vereador de Salvador

O ex-vereador Carlos Pintagueira morreu aos 75 anos, no começo da tarde desta segunda-feira (6). A notícia foi dada pelo vereador Claudio Tinoco (União Brasil) durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Salvador. O luto será publicado na edição de amanhã (7) do Diário Oficial do Legislativo.

Pitangueira estava internado em um hospital particular em Salvador, há pouco mais de um mês, indo a óbito devido à falência múltipla dos órgãos. Os parlamentares lamentaram a passagem do ex-colega e fizeram um minuto de silêncio. No plenário, o vereador Joceval Rodrigues (Cidadania) também lamentou o ocorrido.

O ex-vereador foi diretor do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). E era cirurgião bucomaxilofacial e esteve à frente da instituição desde junho de 2013.

Perfil

José Carlos Carvalho Pitangueira, mais conhecido como Dr. Pitangueira, foi vereador de Salvador no período legislativo de 2009 a 2012, eleito pelo PSD. Nascido em 15 de julho de 1947, em Salvador, se formou em odontologia pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), e atuou por 48 anos no serviço público de saúde (nos hospitais Ana Nery, Geral de Camaçari, Geral do Estado e Roberto Santos).

Durante o período em que foi vereador, presidiu a Comissão de Saúde, Planejamento Familiar, Seguridade e Previdência Social.

Ao encerrar seu mandato, foi convidado para dirigir o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, e só deixou o posto este ano, por motivos médicos.

Seu trabalho foi reconhecido pelos vereadores da Câmara de Feira de Santana, que o homenagearam duas vezes. Em 2017, Dr. Pitangueira recebeu o Título de Cidadão Feirense e em 2021 foi homenageado com a Comenda Maria Quitéria.