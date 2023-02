Morre jovem baleado após confusão por xixi em Ilhéus

Morreu, no último sábado (11), o jovem de 18 anos baleado junto com a mãe, Michele Fontes, de 42 anos, após uma confusão causada por xixi, em Ilhéus, no sul da Bahia. O crime aconteceu no dia 6 de dezembro, quando Breno Fontes reclamou da atitude de dois homens que urinaram em frente à residência das vítimas.

Na época, Breno foi baleado no pescoço. A mãe dele, que tentou defendê-lo, foi ferida no braço e no abdômen. Mãe e filho foram socorridos ao Hospital Regional Costa do Cacau. Segundo a TV Bahia, a mãe de Breno teve alta no final de dezembro. O filho permaneceu internado até o dia da morte.

O corpo do jovem foi enterrado no domingo (12), no Cemitério São João Batista, em Ilhéus, sob forte comoção.

Investigação

O suspeito de atirar em mãe e filho em meio a uma confusão causada por xixi, em Ilhéus, se apresentou à polícia no dia 8 de dezembro e foi liberado depois de ser ouvido. O homem estava acompanhado do advogado. Como não houve flagrante e não há mandado de prisão, ele não foi preso. A arma usada no crime foi apreendida e deve passar por perícia.