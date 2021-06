Morre Júlio Oliveira, secretário de turismo de Cairu

Morreu neste domingo Júlio Oliveira, secretário de turismo de Cairu, na Bahia. Oliveira estava internado em Itabuna com covid-19 e deixa esposa e três filhos. Ele ocupava pela segunda vez o cargo. A primeira havia sido de 2009 a 2012.

Natural de Valença, Júlio formou-se em Turismo pela Faculdade Zacarias de Góes (FAZAG). Começou a carreira em 1996, como diretor de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Valença. Também havia sido diretor de Turismo e Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura de Valença.

Foi Consultor da Associação dos Municípios do Baixo Sul da Bahia, onde coordenou a Câmara Técnica de Turismo de 2015 a 2010.

Na esfera estadual, exerceu o cargo de diretor de Serviços Turísticos da Secretaria Estadual de Turismo do Governo da Bahia e atuou também como secretário executivo do Fórum Estadual de Turismo. Em 2014, foi convidado para assumir a função de secretário municipal de Turismo de Itacaré. Além de secretário de turismo de Cairu, atualmente Júlio também era diretor financeiro da Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo, ANSEDITUR.