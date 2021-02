Morre Lula Pereira, ex-jogador e ex-treinador, aos 64 anos

O ex-jogador e ex-técnico Lula Pereira morreu neste domingo (7), aos 64 anos, vítima de problemas cardíacos decorrentes de AVC, sofrido há mais de um ano. Natural de Olinda (PE), o profissional teve vida dedicada ao futebol. Ele iniciou a carreira como atleta na década de 1970 e teve passagens marcantes no futebol pernambucano, como zagueiro do Sport e Santa Cruz.

Lula também foi destaque no Ceará, onde se consagrou, ganhou quatro títulos estaduais (1980, 1981, 1984 e 1986), e aposentou-se dos gramados. Mais tarde, foi treinador do Vovô, onde acumulou cinco passagens e, até hoje, é um dos maiores ídolos da história do clube.

Ainda foi técnico do Bahia e de times como Flamengo, Botafogo-SP e Portuguesa. Acumulou títulos estaduais com América-MG, Figueirense e Brasiliense e faturou a Série B em 1996 no comando do União São João de Araras, time do interior de São Paulo.

Lula estava sem treinar uma equipe desde 2012, quando treinou o Ceará pela quinta vez, e afastado totalmente do futebol desde 2016, quando foi diretor técnico do Ferroviário.

O Ceará e o Flamengo lamentaram a morte de Lula Pereira nas redes sociais.