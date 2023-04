Morre Mãe Olga, última matriarca do Terreiro Bate Folha

Morreu aos 98 anos a matriarca do Terreiro do Bate Folha, em Salvador, Olga Conceição Cruz. O terreiro é o maior da capital baiana e um dos mais importantes da tradição Congo-Angola do país.

Conhecida como Nengua Ganguacesse e Dona Miúda, ela foi iniciada há 74 anos. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

Diversos terreiros manifestaram solidariedade à comunidade do Bate-Folha pela perda da matriarca.

Fundado em 1916 pelo Tata Manoel Bernardino da Paixão, o terreiro Mansu Banduquenqué foi o primeiro do rito Congo-Angola e da tradição Banto a ter proteção federal.