Morre Marcos Antônio Cândido, um dos fundadores do Projeto Axé

O coordenador do Projeto Axé - Centro de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente - Marcos Antônio Cândido, faleceu nesta segunda-feira (27). Além de coordenar a iniciativa, ele também foi um dos seus fundadores.

Em nota, a organização, que presta serviços de arte e educação, além de saúde e cultura para crianças e adolescentes, emitiu uma nota em suas redes sociais lamentando a morte de Cândido e destacando sua importância na aplicação da arte como ferramenta de educação e resgate.

“Ao longo dos 32 anos do Projeto Axé, [Cândido] dedicou sua vida e destinou seus conhecimentos e presença afetuosa no acolhimento e defesa de direitos de milhares de dezenas de educandos(as) e suas famílias; e na promoção e formação da cidadania e educação dos (as) trabalhadores(as) da Família Axé”, diz um trecho da nota.

No processo de fundação do Projeto Axé, ele teve ao lado o italiano Cesare de Florio La Rocca, falecido em setembro de 2021. O velório de Cândido vai ocorrer no Cemitério Campo Santo, nesta terça-feira (28), a partir das 14h, na Sala 06. O sepultamento está marcado para às 16h. A causa da morte não foi divulgada