Morre menino de oito anos que ficou soterrado em Cajazeiras

Marcos Souza da Silva, de oito anos de idade, morreu após ser vítima de soterramento que aconteceu no último domingo (14), em Cajazeiras. Ele estava internado em estado grave desde domingo na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital do Subúrbio. Segundo vizinhos que participaram do resgate da família, que também ficou soterrada mas está fisicamente bem, a causa da morte foi anoxia cerebral, quando há falta de oxigênio no cérebro.

Na segunda-feira (15), os vizinhos e a tia da mãe da criança informaram que ele não estava respondendo aos estímulos feitos através de testes cerebrais, embora tenha movido o braço durante um teste físico. O CORREIO tentou contatar a família de Marcos, mas não obteve sucesso.

De acordo com Raimundo Silva, um dos vizinhos que ajudaram a encontrar Marcos, a família aguarda liberação do corpo para realizar o velório, que deve acontecer neste sábado (20) ou domingo (21).

Relembre o caso

Três pessoas foram soterradas após um imóvel desabar, no último domingo (14), no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Elas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foram encaminhadas a unidades de saúde.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), sete pessoas moravam no local, e três foram atingidas pelo soterramento, incluindo uma criança de 8 anos. Esta foi a segunda vez que a família foi vítima desse tipo de deslizamento de terra. Em 2015, pais e filhos se mudaram depois de o imóvel ser coberto de lama - mas voltaram ao endereço dois anos depois. À época, um bebê foi soterrado. Quase oito anos depois, agora aos 8 anos, a criança foi novamente vitimada.

O acidente aconteceu por volta das 7h, depois de uma madrugada de chuva, e as oito pessoas que moravam na casa foram atingidas por terra total ou parcialmente, segundo familiares. Marcos foi o último da família a ser socorrido e teve a ajuda do seu cachorro de estimação. De acordo com um dos vizinhos que se voluntariaram a ajudar a família, Raimundo da Silva, de 40 anos, mais de 10 pessoas estavam em busca do menino quando notaram que o cachorro estava imóvel em um lugar específico. Intrigados, eles escavaram o local e encontraram o menino, que levou mais de 30 minutos para ser retirado debaixo dos escombros e da terra. Com atendimento médico de emergência, Marcos, que estava desacordado, foi reanimado e levado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital do Subúrbio.