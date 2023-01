Morre Mildred dos Santos, mãe de Galvão Bueno, aos 93 anos

Mãe de Galvão Bueno, Benedicta Mildred dos Santos morreu na madrugada desta terça-feira (24), aos 93 anos. Ela estava internada na UTI do Hospital Evangélico de Londrina, no Paraná, desde o fim de dezembro, e recebia cuidados paliativos. A notícia foi confirmada pelo narrador.

"Hoje acordei às 5:30 e D. Mildred, minha mãe, estava começando a nos deixar, 12 dias antes de completar 94 anos. Sem sofrimento, com todos os cuidados paliativos que já vinham sendo carinhosamente aplicados. Ela partiu serena, depois de uma grande e completa vida aqui no nosso mundo. Deus vai recebê-la com muito amor, e a luz dela sempre brilhará intensamente", disse Galvão, à coluna da Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

O velório acontecerá nesta quinta-feira (26), a partir das 10h, no Parque das Allamandas, em Londrina. O sepultamento está marcado para as 17h, no mesmo local.

Benedicta Mildred dos Santos completaria 94 anos no dia 5 de fevereiro. Nascida no Mato Grosso do Sul, ela foi atriz da TV Tupi na década de 1950, mas deixou os holofotes para cuidar do filho Galvão Bueno, fruto de relacionamento com o diretor de televisão Aldo Viana.

Mildred também foi presidente do Programa do Voluntáriado Paranaense (Provopar) de Londrina entre 2008 e 2016.