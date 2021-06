Morre mulher que teve espancamento filmado em São Gonçolo do Retiro

Depois de quatro dias internada, uma mulher que foi espancada no bairro de São Gonçolo do Retiro, em Salvador, morreu na última quinta-feira (24). Tácia Fabiana Inácio dos Santos estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE) desde o dia da agressão, no domingo (20), mas não resistiu à gravida das lesões.

Tácia Fabiana foi agredida com pauladas, socos e chutes. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O espancamento da mulher foi filmado e compartilhado em grupos de trocas de mensagens. Nas cenas, ela aparece caída no chão e sendo violentamente agredida, enquanto pede para que a violência pare. O crime teria sido cometido por envolvidos com tráfico da região.