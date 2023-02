Morre, no Reino Unido, menino resgatado de caverna inundada na Tailândia em 2018

Morreu, no Reino Unido, Duangpetch Promthep, de 17 anos, um dos 12 meninos resgatados de uma caverna inundada na Tailândia em 2018. De acordo com a imprensa local, o jovem teve uma lesão na cabeça. Ele foi encontrado desarcodado em seu próprio quarto. A causa oficial da morte não foi revelada até o momento.

O adolescente atualmente estudava em uma academia de futebol do Reino Unido. Ele havia se matriculado na Brooke House College Football Academy, em Leicester, no Reino Unido no final de 2022. A mãe do adolescente informou a morte ao templo Wat Doi Wao em sua cidade natal, em Chiang Rai.

Promthep era o capitão do time de futebol tailandês Wild Boars que se aventurou na caverna de Tham Luang em 23 de junho de 2018. O grupo ficou preso depois que a entrada da caverna ficou submersa por causa das chuvas intensas na região. Ele tinha 13 anos na época, e seus companheiros, entre 11 e 16 anos. O resgate do grupo ocorreu duas semanas depois.

A dramática operação durou três dias que envolveu quase 100 mergulhadores tailandeses e estrangeiros.