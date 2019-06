Morre o baterista da banda RPM

Morreu neste domingo (2) o baterista da banda RPM, Paulo Antônio Figueiredo Pagni. A notícia foi divulgada nas redes sociais da banda, mas não foi informada a causa da morte. Também não há informações ainda sobre onde o corpo será velado e o local do enterro. A banda teve o seu auge na década de 80, com o vocalista Paulo Ricardo.

O baterista P.A. estava na banda há mais de 30 anos

(Foto: Divulgação/RPM)

"Infelizmente temos a tristeza de anunciar o falecimento do nosso querido e eterno baterista, Paulo Antônio Figueiredo Pagni, o P.A. Nosso irmão partiu poucos momentos atrás, mas seu legado será eternamente lembrado", diz uma mensagem postada na rede social da banda e assinado por Luiz, Nando e Dioy.

O músico P.A. integrava a banda RPM desde 1985 e completou 61 anos no sábado (1). No comunicado da banda, eles pedem ainda a compreensão dos fãs. "Pedimos a compreensão de todos nesse momento de dor e boas vibrações para que sua passagem seja em paz e com muita luz. Logo mais daremos maiores informações.