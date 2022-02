Morre o dublador Isaac Bardavid, voz do Wolverine, aos 90 anos

Mais uma voz clássica do mundo do entretenimento se calou na tarde desta terça-feira (1). O ator e dublador Isaac Bardavid morreu, aos 90 anos, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, internado desde o dia 26 de janeiro por causa de um enfisema pulmonar.

Bardavid é considerado uma das lendas da dublagem brasileira, e é reconhecido por ser a voz oficial do Wolverine no Brasil, tendo sido reverenciado pelo próprio Hugh Jackman, que viveu o herói nos cinemas.

A morte foi confirmada pela neta do artista, Vick Bardavid, nas redes sociais, nesta terça-feira (1º).

"Hoje, meu vozinho foi morar com Papai do céu, como eu disse para minha filha, virou uma estrelinha. Não que nesse plano ele não tenha sido. Modéstia à parte, o melhor dublador do século, Wolverine que o diga. Um ator de excelência e um patriarca de primeira", postou ela.

O neto de Isaac, João Bardavid, que estava divulgando informações sobre o estado de saúde dele na web, explicou que ele lutava contra a doença já há alguns anos por conta do vício em cigarro.

Ainda segundo o neto do dublador, que publicou nota na segunda (31), ele havia apresentado melhora respiratória após ser colocado de barriga para baixo.

Vilão Esqueleto no desenho clássico do He-Man, Phil em Hércules, além de Odin no Universo Cinematográfico da Marvel, o ator também esteve na saga de Star Wars, na voz do Obi-Wan Kenobi. No terror, atormentou o sono de crianças, jovens e adultos como Freddie Krueger.

Também já foi o atrapalhado Tigrão, da animação Ursinho Pooh. Como ator, ficou conhecido na televisão por interpretar Seu Francisco, na novela Escrava Isaura (1976).