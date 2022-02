Morre o jornalista e cineasta Arnaldo Jabor

O jornalista e cineasta Arnaldo Jabor morreu aos 81 anos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na madrugada desta terça-feira (15). Ele estava hospitalizado desde dezembro do ano passado.

Segundo a família, a causa da morte foram complicações do AVC. Na manhã desta terça-feira, a produtora de cinema Suzana Villas Boas, ex-mulher de Jabor e mãe de seu filho escreveu "Jabor virou estrela, meu filho perdeu o pai, e o Brasil perdeu um grande brasileiro" numa rede social. De acordo com assessores, Jabor ainda deixa um filme inédito.

Jabor dirigiu "Eu sei que vou te amar" (1986), indicado à Palma de Ouro de melhor filme do Festival de Cannes. É colunista de telejornais da TV Globo desde 1991, como “Jornal Nacional”, “Bom Dia Brasil”, “Jornal Hoje”, “Fantástico” e de rádio na CBN.

Formado no ambiente do Cinema Novo, Jabor participou da segunda fase do movimento, um dos maiores do país. le se formou pelo curso de cinema do Itamaraty-Unesco em 1964.